Само след седмица едно от любимите предавания в ефира „Пееш или лъжеш“ се завръща и то с много изненади, нови гост звезди и участници, които са готови на всичко, за да заблудят зорките детективи. За новия сезон на формата в студиото на „Събуди се“ разказват съветникът Мария Игнатова и продуцентът Кирил Киров – Кико.

„Това е позитивно семейно предаване и нямаме за цел да подвеждаме зрителите. Стремим се да подведем съветниците и когато успеем, е голяма победа. Имаме голям опит с музикални формати, но не можем да определим дали някой може или не може да пее само по външен вид. За нас кастига е много интересен. Певци се намират по-лесно, тъй като идват доста талантливи хора. Всъщност търсим лъжците и е много по-трудно за самия лъжец в предаването. Когато си певец няма от какво да се притесняваш, докато лъжецът трябва да се старае и няма опит на сцената и пред камерата“, разказва продуцентът.

Какво е да застанеш между дуото Иван и Андрей?

„Не е нещо ново за мен. В „Господари на ефира“ се появих на място само с мъже, които са много говорещи и искат да изпъкнат. Не съм от хората, които ще говорят през някой и ще прекъсва. Когато намеря пролука се включвам“, коментира Мария Игнатова.

Според Кирил Киров- Кико, Мария като панелист изразява аналитично мнението си и успява да защити позицията си. Предаването произлиза от Южна Корея, където аудиторията е различна от българската. Хуморът произлиза от комуникацията и взаимоотношенията, затова продуцентът определя успеха на едно предаване в създаване на правилните взаимоотношения между хората в ефир.

„Истината е, че предаването е много по-смешно от предишния сезон. Всички участници са в роля и със свой псевдоним като хоби, което има или няма. Променени са условията малко и е по-трудно за всички“, категорична е Мария.

Кирил Киров – Кико разказва, че има промени в забавното риалити - разместени са кръговете, участниците нямат право да говорят и не им се чува гласа, преди да запеят. Също така са вкарани роли, според които участниците са облечени по този начин. Това разколебава съветниците и звездата. В предаването е включен и „Златен шалтер“. Ако съветниците Мария, Иван и Андрей пожелаят, в кръга преди финалния, могат да дръпнат „Златния шалтер“ и да върнат някой от изгонените до момента участници.

„Пееш или лъжеш“ е различно шоу. Много е забавно, има страхотни таланти и в него също може да се надгражда, но по друг начин, сравнявайки го с „Като две капки вода“. Надграждането става само ако не влезеш в битовизъм, зона на комфорт и рутина. Въпреки, че на „Пееш или лъжеш“ тази есен му е трети сезон, ние го работим като за първи път. Имаме жестоки гост звезди и в първия епизод гост- звезда е Азис. Следват Йорданка Христова, Графа, Софи Маринова, Владо Зомбори, Преслава, Орлин Павлов и др. Това са едни от най-интересните имена в българския ефир, който ще дойдат да бъдат лъгани. „Пееш или лъжеш“ е брутално смешно и забавно. За мен форматът е гениален“, разкрива Кико.

