Какво ще видим в премиерния епизод в 20.00 ч. ще разберем в аванс от Юлиян Стоянов.

„Много се вълнуваме за новия сезон на шоуто. Много се радваме, че участваме за втора поредна година в това приключение“, споделя Андрей.

„Аз харесвам всички предавания, в които няма лошотия, битови драми, обиди. В последно време участвах в много предавания, в които цялото семейство може да се събере и само да се забавлява. Вярвам, че зрителите по домовете си имат нужда точно от това – от острови на спокойствие и забавление, без лош контекст“, допълва Иван.

Според Андрей Иван е по-добър в разсмиването на хората от него. Кой от двамата обаче пее по-добре?

„Ако трябва да отговоря сериозно, аз съм син на музикант. До 18-19 години се готвех да бъда такъв. Не певец, разбира се, което е очевидно. Вкъщи по онова време знаехме, че музиката не е за забавление. Музиката е работа. А когато си почиваш, по скоро искаш тишина. Така съм възпитан. Не мога да кажа, че постоянно слушам музика или пея под душа. Но обичам музиката“, споделя Андрей.

“Пееш или лъжеш” се завръща тази неделя с първи гост Азис

„В моята кола или вървят радиа само с говорене или такива с музика от преди 2000-та година. Когато жена ми влезе в моята кола казва: „Хайде, почва ретро партито!“. Най-малкото ми дете е музикант – пианист. Така че се налага да музицираме и вкъщи“, допълва Иван.

Кое е по-лесно да пееш или да лъжеш?

„За тези, които лъжат, е по-лесно да лъжат. За тези, които пеят, е по-лесно да пеят. Интересно е за нас и за панелистите, защото ние наистина се вживяваме в това да разберем дали участниците действително пеят или лъжат. И това прави истински напрегнато изживяването ни. Чувстваме се така, както се чувства публиката“, пояснява Андрей.

AZIS е първият детектив в новия сезон на „Пееш или лъжеш“

„Ние не знаем нищо предварително. А пеещите в това предаване са на нивото най-добре представящите се в музикалните формати. Миналата година подходих с недоверие. Казах си: „В пеещите сигурно криво-ляво ще има някаква музикалност“. Непеещите е ясно, че ще видят като койоти. Но самите пеещи, когато си отворят устата и дойде моментът да пропеят, понякога буквално настръхваме и ни просълзяват. Страхотни са!“, разказва Иван.

„И двамата сме имали доста опит с музиката, занимавали сме се с музикални формати в годините назад и имаме начини да отгатваме. Но и ние се заблуждаваме. Не може да се предвиди какво ще се случи“, категоричен е Андрей.

Мария Игнатова и Кико: „Пееш или лъжеш“ е брутално смешно и забавно шоу

„Когато мина първи сезон на „Пееш или лъжеш“, бях изплашен, че няма да има толкова много звезди в България за следващия. Но още в първия епизод довечера зрителите ще видят една от най-големите ни звезди. Целият сезон е пълен с много популярни и обичани български изпълнители.

Не пропускайте старта на музикалното шоу „Пееш или лъжеш“ тази вечер от 20.00 ч. в ефира на NOVA.

Допълнителна информация за „Пееш или лъжеш“ можете да намерите във Facebook страницата на предаването, официалния Instagram профил и сайта на NOVA.