Софи Маринова ще е поредната звезда, която ще стане част от забавното шоу „Пееш или лъжеш“ още тази неделя от 20.00 ч по NOVA. Днес в епизода на „Елизабетско“, специално за „На кафе“ Елизабет Методиева ни среща с изпълнителката, която ще сподели как успява да разгадае кой пее и кой лъже в шоуто. След дългото, изпълнено с ангажименти лято и с наближаването на концерта й, Софи Маринова продължава да е в перфектна форма. Тяне спира да се вълнува от предстоящите си ангажименти и участието й в предизвикателството „Пееш или лъжеш“.

„Предаването ми е много интересно на мен самата. Много съм доверчива и не мога да обидя никого. Според мен няма човек, който да не може да пее. Всички пеят. Когато имаш музика в душата си, си хубав човек“, споделя как ще определя кой може да пее и кой не може тази неделя в шоуто.

„Коцето ми е един от помощниците и му имам доверие, защото той самият е много музикален. Ще ми подсказва кой става и кой не за певец. Не знам какво ще се случи в предаването и на мен самата ще ми е забавно да участвам“, признава Софи Маринова.

Тази неделя зрителите на NOVA от 20.00 ч. в предаването „Пееш или лъжеш“ ще видят легендата Софи Маринова с помощници Коцето и Роксана.

Редактор: Райна Аврамова