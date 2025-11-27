Вълнуваща морска регата ще сложи край на Войната на племената в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Безименните и Феномените ще се изправят едни срещу други за последен път в спор за първите сигурни места във финалите на надпреварата.

Черноморското приключение ще изпита точността, работата в екип и координацията на всички участници, а Жълтите ще направят последен опит да запишат първата си и единствена победа на Арената. Ще успеят ли или Сините ще ги изпратят на осми пореден племенен съвет?

След противоречива среша край огъня вчера, доверието между воините в Изолатора отново ще бъде разклатено, докато в Резиденцията миньорът Теодор-Чикагото ще вземе ключово решение за играта си занапред.

Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова