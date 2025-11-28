Бай Минчо – последният родопски мохикан и неговият родопски пристан. Но той не е пристанал нито на спокойствието, нито на годините, нито на неволите. Въпреки многото добрини, направени от него - му причиняват огромна беда. Бай Минчо е принуден да живее със загуба, която го трови и погубва душата му. Но да знаете, въпреки всичко - той успява да остане приятел с всички човеци, независимо от службата им… и независимо от тегобата му. Ще ви посрещне и изпрати с добро.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова