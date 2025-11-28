-
"Съдебен спор" заради отрязана канализация
„Гняв без възраст“ в „Темата на NOVA“
Д-р Пекин: „Игри на волята“ е изключително приключение и житейски урок за мен
Правилни решения в "Сделка или не"
Шефът на Walltopia опознава компанията си под прикритие
Георгиеви се изправят срещу Болярски в "Семейни войни"
Разказ за Бай Минчо, който защитава животните си и оцелява заедно с тях в дивата природа
Бай Минчо – последният родопски мохикан и неговият родопски пристан. Но той не е пристанал нито на спокойствието, нито на годините, нито на неволите. Въпреки многото добрини, направени от него - му причиняват огромна беда. Бай Минчо е принуден да живее със загуба, която го трови и погубва душата му. Но да знаете, въпреки всичко - той успява да остане приятел с всички човеци, независимо от службата им… и независимо от тегобата му. Ще ви посрещне и изпрати с добро.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
