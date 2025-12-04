„Шоуто е уникално. Всеки път го гледам с интерес. Опитвам се и аз да позная заедно с хората от панела и гостуващите звезди кой наистина пее и кой лъже. Музиката е любов. Не я свързвам с лъжа по никакъв начин. Но ще наостря сетивата си, ще гледам през лупа, ще поканя на помощ интуицията и се надявам да позная поне половината. Бог да ми е на помощ, ще хвана лъжата с две ръце. Очаквайте ме“, споделя Петя Буюклиева.

Според нея понякога панелът работи в полза на предаването, за да стане по-весело и по-смешно. „Ако има много познати, могат да решат да ни подхлъзнат. Знам ли? Очаквам всякакви удари. Дори и от панела, но ще разчитам на интуицията си.“

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Освен панела, помощници на Петя Буюклиева ще бъдат Иво Аръков и Деян Неделчев. „Ще се доверя и на тяхното мнение. Смятам много внимателно да наблюдавам всички. С Иво сме били заедно в Hell’s Kitchen, a с Деян – на „Златния Орфей“ и сме приятели. Очаквам провокации от Мария, Иван и Андрей. Но нека има шоу и усмивки пред екрана. А Рачков е уникален. Радвам се, че ще участвам в „Пееш или лъжеш“.

Как ще посрещне празниците Петя Буюклиева? Повече за благотворителните концерти с кауза, в които участва и ще работи ли на Нова година? Наследила ли е внучка ѝ музикалния ѝ талант? Какво е избрала малката на прощъпулника?

Редактор: Боряна Димитрова