На Арената той показа както борбената си душа, така и чувството си за хумор, което го направи любимец на публиката още от първите му минути в Дуранкулак. В момента той е на рехабилитация и дълги седмици на възстановяване. Но точно от тези изпитания Дино излиза с ясно послание: „Игри на волята” колкото дава, толкова и взима“ - и това го е променило по начин, който вече не му позволява да приема „не“ за отговор. Какво още сподели той пред водещата Ваня Запрянова в подкаста “След Игрите”?

Напрегнат сблъсък сложи край на участието на Дино в “Игри на волята”

Николай стигна до почетното 5-о място, но зад числото стои история за корени в борбата, семейни традиции и изключителна дисциплина. Роден в семейство на борци, той пренесе навиците си в социалната и стратегическа игра - участваше като активен тактик, но и като човек, който прави жестове от доброта, като да нахрани Завоевателите в първите дни, избирайки човечността пред краткотрайната изгода. Контузията в кръста му не беше просто физическо изпитание, а 55 дни на легло и интензивни терапии, които му показаха колко е важно да имаш истински хора до себе си. Дино коментира, че именно след края на снимките д-р Петров, Траян и Лъчо са били едни от хората, които са му помогнали да не се предаде.

За бъдещето той мечтае за „Sesame Турнири на волята“ и иска да се върне на Арената. Предпочита битки по двойки и няма търпение да се изправи срещу имена като Дунев, Гешев и Раду. Като треньор споделя, че ще иска да развива млади бойци и да предаде на следващите не само техники, а и характер. В разговора си с водещата Ваня Запрянова той е откровен за личния си живот и за трудностите в отношенията с бившата му приятелка. Това, което остава от Дино след Дуранкулак е не само борец с видими охлузвания и белези, но и човек, който вярва в доброто, който се учи от грешките си и който вече планира да се върне по-силен не само на Арената, но и в живота.

Как Радостина от “Игри на волята” оцеля 7 седмици на Блатото? (ВИДЕО)

Откъде наистина идва прякора му “Дино”? Как се е почувствал в първите моменти в племето на Лечителите, когато е бил заобиколен изцяло от лекари? И далечен роднина ли е Дино на Христо Стоичков?

Редактор: Боряна Димитрова