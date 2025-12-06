Мирослав Великов е големият победител в седмия сезон на “Игри на волята”. След 3 месеца битки, емоции и тежки изпитания, той успя да докаже, че силата, отдадеността и любовта могат да изведат човек до върха. Най-емоционалният момент за него обаче остава разговорът със съпругата му Десимира - момент, който му бе подарен благодарение на А1, защото вече 30 години те свързват с най-важното за теб.

Мирослав споделя, че през цялото участие е посветил всяка една от победите си на нея, крещял е името ѝ след всяка спечелена битка и е изпращал целувки от Арената, знаейки, че някъде там тя го гледа и подкрепя.

Големият победител Мирослав от “Игри на волята”: И в най-смелите си мечти не съм предполагал, че ще спечеля (ВИДЕО)

Какво е почувствал Мирослав, когато е чул гласа на любимата си за първи път след дългата изолация? Той признава, че това е бил най-тежкият, но и най-ценен емоционален миг за него. На последния съвет при Ралица е плакал истински, защото е видял жената, която му дава сила в живота. Допълва, че най-големият му кошмар по време на тримесечния престой в Дуранкулак е бил да не изпусне момента, в който любимата му Десимира може да роди, а той да не бъде до нея. Затова благодари на А1 за възможността да проведе най-важния разговор в живота си - разговор, който му върна спокойствието и увереността, че любимата му е добре.

Мирослав Великов е новият шампион на “Игри на волята”

Горд ли е Мирослав с пътя, който извървя? Той споделя, че е вложил цялото си сърце в това приключение и че всяка болка, сълза и радост са си стрували. След финала няма търпение да я прегърне отново, като казва, че има „толкова много да ѝ разкаже“. Усмихнат, развълнуван и благодарен, Мирослав подчертава, че няма по-важен момент от този да се върне при Десимира, да ѝ съобщи на живо, че е големият победител в сезон 7 на “Игри на волята” и да започнат следващата глава от живота си заедно.

Какво още сподели големия победител Мирослав на своята любима минути след триумфа в Дуранкулак? Гледай цялото видео, за да разбереш.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова