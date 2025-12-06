След месеци чакане мистерията е разкрита. Мирослав е големият победител в седми сезон на „Игри на волята“. В студиото на „Събуди се“ той разказа повече за преживяванията си на Арената. Какво го е накарало да се запише за кастинг, каква е рецептата за голямата победа и на кого я посвещава?

„И в най-лудите си мечти не съм очаквал да спечеля. Дори фактът, че влязох в предаването беше нещо уникално. Отне ми доста време, за да осъзная, че съм конкурентноспособен спрямо другите. През последните седмици си казах, че имам шанс за финала. Отне ми доста време да осъзная, че съм победител. Голям фен съм на предаването и знам, че е най-известното в България. Но впоследствие си дадох сметка какво означава да си победител в него.“

Мирослав споделя, че се е записал за участие съвсем случайно. Жена му му изпраща стори в Instagram. В него Мартин и Добрин – участници от сезон 6 подготвят едно трасе. „Ние сме от Велико Търново и там си живеем. И трябваше да отида в София, за да се пробвам на това трасе. Първоначално ѝ казах, че нямам никакъв шанс. Защо биха взели човек като мен? Аз съм скучен. Няколко дни мисълта ме човъркаше отвътре и накрая реших да пробвам. Цял живот се занимавам със спорт. На трасето се справих добре спрямо другите. Викнаха ме на второ. И така от нищо, стана нещо. В един момент вече бях на интервю с продуцентите. Жена ми повтаряше през цялото време, че ще ме вземат.“

Във финалния етап на кандидатстването за влизане в „Игри на волята“ половинката на Мирослав – Деси е бременна. „С нея се шегуваме, че тя по-трудно премина „Игри на волята“ от мен. Тя е герой, затова че ме подкрепи да изживея своята мечта. Когато ѝ се обадих, за да ѝ съобщя, че съм победителят в сезон 7, тя само отвърна, че си е знаела и не се е съмнявала. Бях малко разочарован, защото очаквах фойерверки от емоции. Но явно наистина вярва в мен. Ние сме заедно от деца и вярвам, че комуникацията е едно от най-важните неща в една връзка. Нещата трябва да се изговарят. Имали сме трудни периоди. В началото аз бях в Канада, а тя тук в България. Две години поддържахме връзката си от разстояние. След това я взех при себе си – в Канада. Но смятам, че трудните моменти ни сплотиха и изградиха връзката, която имаме в момента.“

Мирослав посвети победата на съпругата и семейството си. Разказва, че те винаги са били зад него и са го подкрепяли. Те са му и най-добри приятели.

„Имаше много спекулации за това кой е големият победител. Когато хората са спирали да ме питат, винаги съм успявал да изляза от ситуация“, споделя Мирослав и допълва, че е преминал трудно през всички изпитания в предаването. Гладува много, страда, преминава през всякакви локации и племена. „Трябваше да се адаптирам. Щастлив съм, че успях да го направя. В един момент тялото ми започна да отказва. Психически бях там, но физически – истинска разруха. Притеснявах се, че нещо може да ми се случи на Арената. Не очаквах, че тялото ще ми изневери толкова много.“

Според големия победител само физическа подготовка не е достатъчна, за да станеш шампион в Игрите. Психическата част и спокойствието са много по-важни. „Видяхме как много добре подготвени физически атлети излизаха на Арената и не се чувстваха на място. Много важно е да си балансиран в много неща, а не да си много профилиран в едно нещо. Ако си много слаб в един компонент, ще изгубиш много време. На мен ми помогна това, че съм спокоен човек, който умее да владее емоциите си. Освен това мисля логически. Адаптивността също е много важна, защото „Игри на волята“ е много динамично предаване. Днес си на Резиденцията и си хапваш, утре си на Блатото. Затова нищо не трябва да се приема вътрешно. Трябва да си готов на всичко и да се адаптираш спрямо ситуацията.“

За негативните коментари по негов адрес

„Отне ми ден-два, за да осъзная какво се случва. Реших да игнорирам хейта онлайн. Успявам да го направя. Искам да благодаря на хората, които срещам и са мои почитатели. Признавам си, че донякъде се чувствам неразбран. Защото това мое спокойствие и това, че съм по-обран и дискретен, бе разбрано по друг начин. Излезе, че ме е страх и се крия зад някого. Мисля, че когато е трябвало да се изявя и да поема инициативата, съм го правил. Аз съм доволен от моята игра.“

„Показах, че когато се трудим, когато сме дисциплинирани и вярваме в себе си, всичко е възможно. Аз винаги съм живял по този начин. И всичко съм постигнал с много труд. Затова дори да съм мотивирал шепа хора, съм постигнал целта си.“

