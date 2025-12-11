-
Това е история за бандата, основана зад стените на затвора, която твори философия чрез музика
Това е най-великата история за затворническа банда у нас. Още по-изключителното е, че ги събираме след пребиваването зад решетките, двайсет години по-късно. Кой каквото изтърпял - изтърпял, изкупил вини и присъди.
Отряд 13 е единствената създадена музикална група зад стените на затвора, чиито песни разказват реални истории. За музиката присъдите никога не са имали значение, важното е кой може да свири, да композира и да иска с нотите да се пренася зад стените на затвора. Те постигат забележителни успехи с помощта на хора отвън, като актьора Влади Карамфилов - Въргала, който ги продуцира, организира концерти и издава албум. Събрахме бандата сега, след затвора и въпреки него.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
