Никой не може да замени отец Иван, но може би има кой да го замести. Отец Григорий. Той е поел на плещите си тежкия кръст, който баща му толкова години носеше. Отец Григорий е отдаден на църквата и на семейството си. Не обича суетата и празнословието, не иска да търси помощ и разчита на собствените си сили, дори при грижите за стотици болни и бедни. Но нужда от помощ има. С отец Григорий се срещаме в църквата в Нови хан. Продължена ли е земната мисия на благодетеля и имат ли все още покрив прютените?

