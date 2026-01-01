-
В началото на новата година ще говорим за новото, а като всяко ново, то носи в себе си колкото надежди, толкова и страхове
И това е изкуственият интелект. Ще направи ли живота ни по-лесен или напротив – ще ни вземе работните места? Ще ни служи или напротив – ще ни подвежда? В наша полза ли е или в наша вреда? Приятел ли е – или враг?
За отговорите се обърнахме към човек, който знае повече от нас. И това е Доброслав Димитров, технологичен предприемач и член на консултативните съвети на Българската асоциация на софтуерните компании и Българска работодателска асоциация иновативни технологии, един от най-запознатите с темата в България.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
