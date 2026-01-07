В предаването с водещ Диана Найденова в четвъртък ще видите
На 8 януари в „Челюсти” с Диана Найденова очаквайте:
След нападението над Венецуела и ареста на Мадуро – идва ли нов световен ред?
В студиото на „Челюсти“ с Диана Найденова – бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов и бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев.
