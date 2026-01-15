-
„Ничия земя“: Социология на суеверието
"Съдебен спор" заради отвличане и насилствено подстригване
Благой Георгиев: Заради Христо Стоичков се подстригах нула номер
Христо Стоичков: Участниците във „Вече играеш… Стоичков“ трябва да знаят, че без подготовка и дисциплина няма прогрес
Смела игра в "Сделка или не"
Стефанови срещу Петрови в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
Нети – за комплиментите и кога не сме подготвени за тях?
Екзотично пътешествие до Филипините и Китайската стена с Михаела Тодорова и Краси Маринов.
В „Пътят на красотата с Ина“ – за рисковете от естетичните процедури.
В „Хвърчащите хора“ братята, които ни учат как изкуствения интелект да бъде помощник в работата ни.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.
