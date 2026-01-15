-
Вярват ли българите в кармата, живота след смъртта, ясновидците или тайните общества, които управляват света?
В края на миналата година едно изследване развълнува много хора и особено градските либерали. 34% от българите вярват, че съществува живот след смъртта, 31%, че човек се преражда. Изследването е на социологическа агенция „Тренд“. Най-широко разпространено е убеждението, че „всичко се връща“ – 65% от анкетираните вярват в кармата или приблизително над 3,5 милиона души. Почти половината българи (47%) смятат, че съдбата е отчасти предопределена и отчасти резултат от личен избор. 38% или малко над 2 млн. от българите признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог. Повече от половината българи (58%) вярват, че има хора със свръхестествени способности. Почти всеки втори българин (47%) е на мнение, че съществуват тайни общества, които управляват света.
Това ни провокира да направим предаване, в което да смесим олиото и водата, да потърсим портала между двата свята. Иначе казано – да сме обективни. Потърсихме безспорния авторитет в социологията – Евелина Славкова. Тя разполага и с още данни – стряскащи или не – ще прецените сами.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
