„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”
Вечеря по ноти с „повелителя на Блатото“ от „Игри на волята“ Дечо в „Черешката на тортата“
Блондови срещу Петрови в "Семейни войни"
Смела игра в "Сделка или не"
„Пресечна точка”: За предизборния популизъм и за проблемите с боклука в София
„Ничия земя“: Социология на суеверието
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Владимир Зомбори ще ни каже трябва ли да сме готови на всичко в името на щастието.
Между любовта и музиката – отиваме на гости на Надя и Атанас Стоеви от оркестър „Канарите“.
Бети ни среща със София Бобчева.
Блян или реалност е съвършената любов. Търсим отговора с консултанта по връзки Аглена Шаркова.
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
