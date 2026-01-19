В понеделник старт на новата седмица в кулинарната надпревара „Черешката на тортата“ поставя Иван Иванов, който се превърна любимец на зрителите в любовното предаване „Един за друг“. Той бе непосредствен, забавен и колоритен участник, който отваря дома си за компанията. С позитивно и весело настроение, Ванката ще се отправи на пазар, където ще заложи на качествени, домашни продукти. Въпреки че не притежава висши кулинарни умения, той ще следва съветите на съпругата си и ще представи себе си през храната, която харесва. Ще има ли помощник и кой кого ще наблюдава и ръководи в кухнята?

Ванката започва вечерята си с микс от три салати и предястие под формата на питка с много масло и чесън. За основно домакинът приготвя капама с кисело зеле по кюстендилска рецепта, а десертът ще е крем карамел. Какви са приликите и разликите между любимия български десерт и френското изкушение крем брюле, повече детайли зрителите ще научат от шеф Иван Манчев.

Ще уцели ли вкусовете на гостите си и с какви теми ще ги забавлява по време на вечерята? Ще се отпуснат ли участниците на масата и какви пожари ще се наложи да се потушават? Какви подаръци е подготвил домакинът за компанията как ще оценят представянето му, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Eпизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Райна Аврамова