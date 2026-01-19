-
Кюстендилско меню, с аромат на чесън и сланина, от Иван Иванов – Ванката от „Един за друг“ в „Черешката на тортата“
Усмивки и положителни емоции в "Сделка или не"
„Събуди се“: Нова мащабна схема с лизингови коли от чужбина
Ничия земя: Защо българинът ходи на врачка?
"Съдебен спор" заради счупена ръка
Седмица на експериментите в „Черешката на тортата“
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Маги Халваджиян защо не трябва да виним съдбата за грешките си?
Стаси Айви от червения килим на Европейските филмови награди, заедно с Мадс Микелсън.
Поредната порция смях с Китодар Тодоров.
Специални гости са група „Сигнал“, начело с рожденика Данчо Караджов.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
