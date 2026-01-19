Във вторник Маги Халваджиян защо не трябва да виним съдбата за грешките си?

Стаси Айви от червения килим на Европейските филмови награди, заедно с Мадс Микелсън.

Поредната порция смях с Китодар Тодоров.

Специални гости са група „Сигнал“, начело с рожденика Данчо Караджов.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова