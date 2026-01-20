-
„Изживей България“ показва мистичното очарование на Хисаря
Аналогови се изправят срещу Акълови в "Семейни войни"
Успешна, рискова стратегия в "Сделка или не"
Богата вечеря на корем от Симеон Кралев от „Игри на волята“ в „Черешката на тортата“
„Пресечна точка”: За проверките във фризьорските салони и българските думи на 2025 година
„На кафе“ с Маги Халваджиян, Мадс Микелсън, Данчо Караджов и група „Сигнал“
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Теодор Елмазов за щурото детство и пакостите, които е правил.
Джуджи ще ни потопи в историята на мистериозната карта на капитан Пири Рейс, която не би трябвало да съществува.
Специална среща с японка, италианка, германец и ирландец, които живеят в България.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
