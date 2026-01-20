В сряда Теодор Елмазов за щурото детство и пакостите, които е правил.

Джуджи ще ни потопи в историята на мистериозната карта на капитан Пири Рейс, която не би трябвало да съществува.

Специална среща с японка, италианка, германец и ирландец, които живеят в България.

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова