Валери Божинов: Не е лесно да станеш и да бъдеш Христо Стоичков
„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце
„Ничия земя“: За огромния проблем анорексия
Божански предизвикват Аналогови в "Семейни войни"
Емоционална игра в "Сделка или не"
Инфлуенсърска вечеря на свещи от Айлин Бобева в „Черешката на тортата“
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък Графа и Орлин Павлов – двама приятели в нов общ проект.
Елеонора Иванова – Нори как преодолява носталгията?
В „Пътят на красотата с Ина“ терапия с барокамера за дълголетие.
Нов живот за старите стъклени бутилки в „Хвърчащите хора“.
Професор Георги Бърдаров в истории с книги.
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
