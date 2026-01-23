-
„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”
-
„На кафе“ с Дара, Стефка Янорова, Емилия Ангелова и шеф Станислав
-
Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ
-
Лисичкови хвърлят ръкавицата на Божански в "Семейни войни"
-
Бабини гозби в ромската махала от Грозденка Владова в „Черешката на тортата“
-
Победа над Банкера в "Сделка или не"
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме трудово дело. Исковата претенция е за неизплатен годишен отпуск и обезщетение при пенсиониране. Ответницата заяви, че ищцата отказала да чисти ядки през работно време и я нарече „гладно куче“.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
