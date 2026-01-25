Финалът на „на фокус“ тази вечер е отреден за Гала - гранд дамата в българската телевизия, която има изчислен рекорд за най-много жив ефир. Водещата на „На кафе“ признава, че не се вълнува от статистики и равносметки, но това сочат данните. Тя разкрива, че след раждането на дъщеря й на датата 13-ти, започва да търси и открива фаталното число в живота си. Не е суеверна, но харесва числото, което й носи късмет в живота. Самата Гала е родена на 13 февруари, но е от жените, които не се притесняват да говорят за възрастта или рождения си ден. Категорична е, че мерилото й за хората не е свързано с възрастта. Суетна е и когато се погледне в огледалото, чувства, че има и лоши дни, но все още не се плаши от годините. Суетна е дотолкова, че да се опита да съхрани до колкото е възможно добрия си външен вид.

„Аз съм човек, който винаги е вярвал в бялата козметика. Естествено, тя не може да направи чудесата, които скалпела може. Но днес бялата козметика има все повече възможности. Чета много и се интересувам, а зад гърба ми има най-добрата лаборатория. Световните лаборатории се надпреварват всяка година да изваждат иновации. Всеки, който се занимава с бяла козметика, търси най-добрите съставки в света, но наистина съм щастлива, че нашата лаборатория направи пробив в грижата за кожата. Дори списание „Форбс“ писаха за нас. Едни от най-популярните и ефективни съставки до скоро бяха само за пиене, докато вече са разработени като съставки за грижа за кожата и аз ги имам в моята марка. Но освен това имам и нова линия, в която революцията е самата технология DMS, а не съставките. Много се гордея с тази революция, въпреки, че заслугата е на целия екип, с който работя“, с много емоция разказва за своята страст Гала.

Водещата разкрива, че целта й да разработи своята козметична марка е не да печели от нея, а да направи жените щастливи и доволни. На козметичния пазар има много прекрасни и добри продукти, от които всеки може да избира и до открие подходящия за себе си.

Как поддържа добрата си форма в ефир или извън него?

„Не съм от спортуващите, а особено в момента имам проблем с две дискови хернии. Опитвам се да реша проблема с терапии, а не да се подлагам на операции. Не съм от хората, които се паникьосват, дори и в тежки моменти в живота ми. Нощите са моето време, в които мога да изстрадам и изплача всичко. През останалото време съм като войник, но не мисля, че трябва да е за пример. Не се паникьосвам, а се мобилизирам да реша проблема“, споделя тя.

Водещата е от тези, журналисти, които обичат да показват нещата от живота и това, което се случва не само пред камера. „На кафе“ е предаване, което се излъчва на живо и Гала обича да показва всякакви смешки, гафове или истории, които се случват зад кулисите.

„Мари за мен е моето малко момиченце, въпреки, че вече е млада жена и не спира да ме изненадва. Тя се оказа един великан, заради начина, по който преминава през всичко. Продължавам да треперя и да имам моите безсънни и тревожни нощи. С нейното онкологично заболяване, трябва състоянието й да се следи на всеки 3 месеца и тя трябва да прави скенер. Миналата година операцията й беше точно по Коледа, но заради бременността и очакването на второто бебе, тя не може да прави контролите. Затова аз се опитвам да гоня лошите мисли от главата си. Раждането на едно дете е най-хубавото нещо, което може да се случи в живота ни. Лора е на годинка и 3 месеца и е едно много очарователно и смешно дете, и е във възторг от живота и всичко около нея. Важно е, особено в нашата професия, да имаш искрено любопитство. Не съм го загубила все още, но при нея детското любопитство е чисто и неподправено. Чудо е! Влюбена съм в Лора до безкрайност“, разкрива щастието и притесненията си в очакване на второто бебе в семейството на дъщеря й.

Редактор: Райна Аврамова