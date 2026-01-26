Асен Кукушев – за новогодишните обещания и лошите съвети.

Цветомир Иванов – какво разбира българинът под мъжко достойнство?

В рубриката „Попитай Китодар“ си говорим с усмивка за зимните спортове.

Капитани в седмичния куиз ще бъдат красивите и талантливи народни певици – сестрите Ива и Велислава Костадинови.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова