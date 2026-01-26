-
Забавна игра в "Сделка или не"
-
Веселяците срещу Лисичкови в "Семейни войни"
-
Стари бабини рецепти, раци и хайвер с Раду Шуляк от „Игри на волята“ в „Черешката на тортата“
-
Гала: Не съм загубила искреното си любопитство към света
-
„Ничия земя“: Диагноза анорексия
-
„Събуди се“: Код червено в политиката и бой за култура
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30
Асен Кукушев – за новогодишните обещания и лошите съвети.
Цветомир Иванов – какво разбира българинът под мъжко достойнство?
В рубриката „Попитай Китодар“ си говорим с усмивка за зимните спортове.
Капитани в седмичния куиз ще бъдат красивите и талантливи народни певици – сестрите Ива и Велислава Костадинови.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни