В тази история има всичко – мистична завръзка – под формата на повтарящ се сън със Света Богородица, развитие на действието – собственикът на земята започва да копае като истински Индиана Джоунс, необикновено откритие – икони, скрити в скала близо до Рупите, тайнственост – на иконата Христос държи кинжал, кулминация – иконата помага, катарзис – решението да се строи параклис.

Освен това, един от разказвачите – баба Зоя е роднина на Ванга, художникът на иконите е оцелял след скок с парашут, при който парашутът не се е отворил.

В този епизод ще чуете повече разкази за чудеса, отколкото са описани в житията на светците.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.