Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък Александър Сано преди финала на „Вече играеш… Стоичков“.
Лили Сучева и Стефан Иванов кога съветите от приятели пречат?
Александра Жекова за първата крачка да познаваш себе си.
„Хвърчащите хора“ със Симеон Николов – българският шеф готвач, който ръководи ресторант с Мишлен звезда в Швейцария.
