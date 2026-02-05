-
Историята на осъдена за катастрофа с жертва, която разказва как се стига до фаталния край
За първи път разказваме такава история. Разговаряме с Росица. Това е изповед от Нидерландия в деня преди да влезе в затвора, за да излежи присъдата си за катастрофа с жертва, направена в България.
Как се стига до фаталния край, какви обстоятелства допринасят за убийството на пътя, можеше ли всичко това да се предотврати? И коя всъщност е Росица Бурса? Разказ на осъдената в последната вечер на свобода – за майчинството, борбата с рака, представленията пред неизлечимо болни, на които предстои евтаназия и... катастрофата с фатален край.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
