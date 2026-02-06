Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник Поли Генова с емоционална изповед след близо 2 години творческа пауза.
Роксана измерват ли социалните мрежи успеха?
В седмицата на Свети Валентин тайните капани на привличането с консултанта по връзки Аглена Шаркова.
Елизабет Методиева – Бети и Валери Божинов ни водят зад кулисите на финала на „Вече играеш… Стоичков“.
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.
