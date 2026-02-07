-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 8 февруари очаквайте
„Събуди се“: Какво се случи в хижа Петрохан и кой е издирваният Ивайло Калушев?
"Пресечна точка": Прогнози за Олимпийските игри и поста "Служител по почтеността"
„През очите на дълголетието“ в „Темата на NOVA”
„На кафе“ с Поли Генова, Роксана, Аглена Шаркова и зад кулисите на финала на „Вече играеш… Стоичков“
Александър Сано: Всички финалисти носят духа на Христо Стоичков, затова изборът няма да е лесен
Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя ще разгледаме иск срещу шофьор на междуградски автобус, който свалил пътничка от рейса, защото държала в ръката си шише със сок.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.
