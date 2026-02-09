-
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Даяна Ханджиева – за майчинството и какво е да си на бебешка вълна?
Богдан Григоров-Гринго – за отговорността на артистите в социалните мрежи.
Поредната порция смях в рубриката на Китодар Тодоров.
Специална среща с Петьо Петков-Шайбата, Антоан Петров и Мая Бежанска.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.
