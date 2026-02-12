-
Веселин Маринов: Какво да очакваме от новия сезон на „Като две капки вода“?
Отлична игра в "Сделка или не"
Маркови срещу Дамаджанови в "Семейни войни"
Луксозна трапеза с трюфели, ягоди и шоколад от Станислав от Hell’s Kitchen в „Черешката на тортата“
„Пресечна точка”: За избора на служебен премиер и паралелите между случая „Петрохан” и Джефри Епстийн
„На кафе“ с Веско Маринов, София Маринкова и Сейджи Оизуми
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме спор за злоупотреба с дарения. Ответникът заяви, че ищецът го е заплашвал със саморазправа. Освен това се хвалел, че е бил интимен със служителка на организацията.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.
