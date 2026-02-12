-
„Ничия земя“: Преди затвора – част II
"Съдебен спор" между приятели заради неуредени финансови отношения
"Съдебен спор" заради злоупотреба с дарения
Веселин Маринов: Надявам се Кралят Слънце да направи новия сезон на „Като две капки вода“ още по-вълнуващ
Отлична игра в "Сделка или не"
Маркови срещу Дамаджанови в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
На петък 13-ти ви каним на рожден ден! Ще се разходим в телевизионните си спомени от 2002-а насам. И ще си припомним срещи с любими и популярни личности. Лили Иванова, Любо Ганев, Джоко Росич, Петър Слабаков, Желю Желев, Хачо Бояджиев, Ренета Инджова и Ивет Лалова.
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.
