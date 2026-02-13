-
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Михаела Маринова в неочаквано ново амплоа.
Луиза Григорова-Макариев за малките жестове във връзката.
„Фондацията“ след турнето си в Южна Америка.
Хипнозата като път към душата. Разбиваме митовете с психотерапевта Димитрина Митрева.
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
