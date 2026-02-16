Във вторник бронзовият медалист от Италия Тервел Замфиров заедно с баща си Анатоли за успеха и пътя към него.

Йоана Буковска за маските в живота и в театъра.

Директно включване от Кухнята на Ада часове преди старта на кулинарното риалити.

Специална среща с Лора и Мира Добреви.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова