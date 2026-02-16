-
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник бронзовият медалист от Италия Тервел Замфиров заедно с баща си Анатоли за успеха и пътя към него.
Йоана Буковска за маските в живота и в театъра.
Директно включване от Кухнята на Ада часове преди старта на кулинарното риалити.
Специална среща с Лора и Мира Добреви.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.
