Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" миналата година на 5-и октомври разгледахме иск на съпруга срещу съперница, която ѝ отмъкнала съпруга. Станалата известна като Дидка бандитка сега ще потърси съдебна отговорност от своя съпруг. Твърди, че ѝ е слагал опиати в храната.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
