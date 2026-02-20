В "Съдебен спор" миналата година на 5-и октомври разгледахме иск на съпруга срещу съперница, която ѝ отмъкнала съпруга. Станалата известна като Дидка бандитка сега ще потърси съдебна отговорност от своя съпруг. Твърди, че ѝ е слагал опиати в храната.

Редактор: Райна Аврамова