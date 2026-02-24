-
Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер
-
Сестрата на Денисиньо от Hell’s Kitchen – Тайс: Той е любвеобилен, отговорен, трудолюбив
-
Победителят от втори лайв на „Капките“ Иво Димчев: С Едит Пиаф показах, че нося и друга чувствителност
-
Янакиеви срещу Меден Рудник в "Семейни войни"
-
Стратегически ходове в "Сделка или не"
-
Иво Димчев с първа победа в “Като две капки вода” (ВИДЕО+СНИМКИ)
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Анелия – за баланса между сцената и личния живот.
Ще се отправим на околосветско пътешествие с олимпийската шампионка Симона Дянкова.
Джуджи – за проклятието на гробницата на безмилостния завоевател Тимур.
И поредният отпаднал от Hell’s Kitchen.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни