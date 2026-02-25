-
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Мишето и Венци от „Един за друг“ – за или против семейния бюджет.
Поредният участник от Hell’s Kitchen – часове след напускане на шоуто.
Елеонора Иванова-Нори и Зафир Раджаб пред Бети.
Специалната среща в предаването ще бъде с Максим Бехар и съпругата му Венета след обучението им в космическия център на NASA в Алабама.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
