Защо държавните болници се превръщат в приюти за бездомници и хора, изоставени от близките си?
Тя е фелдшер и социален работник, но зад привидно забързаното й и обикновено ежедневие в последните 35 години, всъщност се крият поредица от необикновени обстоятелства, свързани със спасяването на хора на всяка цена – и от болестите, и от улицата.
Всъщност разказът е колкото за Мариана, толкова и за един придобиващ апокалиптични размери феномен – спешните отделения на болниците се превръщат в социални домове, приюти за изоставените от близките си болни. И не единствено скитници, бездомници, клошари постъпват в спешна помощ през студените зимни дни, за да се стоплят или с опасност за живота от премръзване. Възрастни хора са оставяни от роднините си в болницата, за да се отърват от грижите за тях. После не искат да ги приберат…
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
