Боги и Симо от „Стартер“ – сядали ли са някога скарани зад микрофон?

Асен Блатечки с истории от сцената и снимачната площадка.

В „Пътят на красотата с Ина“ – хитова терапия за регенерации и подмладяване.

В „Хвърчащите хора“: момчетата, които съживяват историята с помощта на изкуствен интелект.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова