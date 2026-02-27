-
„Събуди се“ с Андрей Арнаудов, дует „Ритон“, Чикагото и Дънди
-
„Пресечна точка”: За битовите сметки и ограничаването на неправителствените организации
-
„Изживей България“ се отправя на пътешествие към морския бряг на Приморско
-
Флора от Hell’s Kitchen: Приемам отпадането си тежко, но не се отказвам от кухнята! (ВИДЕО)
-
"Съдебен спор" заради ремонт на таксиметров автомобил
-
"Съдебен спор" заради разбито семейство
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Анелия – за баланса между сцената и личния живот.
Алекс Алексиев – за важните разговори с децата ни.
Бети ни води зад кулисите на „Като две капки вода“, за да ни срещне със Симона.
Как да предотвратим емоционалното прегаряне с психотерапевта Ивета Георгиева?
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни