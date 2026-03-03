В деня на Освобождението празник отбелязва и БГ Радио, което празнува 25 години ефир. Репортерът на NOVA Ева Костова влиза в сутрешния ефир на радиото и разказва повече за дейността на любимите гласове, които от години имат своя вярна аудитория.

„Имам честа да съм първа сутрин в ефира и съм щастлива, че го правя вече 25 години. Когато бях на концерта, с който БГ Радио стартира на 3 март 2001 г. усещах, че става нещо много голямо, значимо и аз ще имам честта да участвам. Имах това усещане и сега 25 години по-късно знам, че мога да кажа смело „25 години само българска музика, подкрепа за българските изпълнители, отглеждане на една изключително вярна и качествена аудитория“, сподели Богдана Трифонова от „Стартер“.

„БГ Радио се превърна в запазена марка с много грижа за българската музика и българските артисти. Всекидневно представяме нови имена, талантливи артисти, но и пазим паметта на всички златни изпълнители и песни. Успехът на БГ Радио се дължи на вярата, че българите обичат българска музика, а ние сме хората, които ще се грижат за популяризирането й“, заяви музикалният директор и водещ на „Любими песни за любими хора“ Атанас Стоянов.

Богдана разкрива, че само година след създаването на БГ Радио са били създадени 365 нови български песни, което се превръща в гаранция, че БГ Радио ще продължи да съществува и вдъхновява музиканти и артисти. Те отриват в радиото своя дом и сцена на изява. Откриват и своя мотив и смисъл да творят, усъвършенстват и да правят все по-нови и качествени творби. Получава се приемственост – от една страна златата българска музика, а от другата страна е новата, която създават съвременните музиканти.

Десислава Петкова водеща на „По обед“ обявява в ефира на БГ Радио и в този на NOVA голямата новина – подарък за всички слушатели на БГ Радио и българските артисти: „На 12 юни 2026 г. на площада пред Храм-паметник „Александър Невски“ ще се проведе мащабен концерт „25 години БГ Радио. 25 години само българска музика“. Това е най-мащабния проект в историята на БГ Радио.“

„С този концерт ще обединим поколенията и обединим българските артисти. Ще бъде феноменален, защото на сцената ще се съберат най-големите имена от българската музика и ще се чуят любими български песни. Ще присъстват както и младите, така и утвърдените, златни имена. Креативен директор на концерта „25 години БГ Радио. 25 години само българска музика“ е Марвин Дайтман – дългогодишен креативен директор на Годишните Музикални Награди на БГ Радио и международни продукции като Евровизия“, дават повече детайли за предстоящия впечатляващ концерт.

NOVA е генерален медиен партньор на концерта.

Редактор: Райна Аврамова