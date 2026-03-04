-
„Пресечна точка”: За цените на горивата и децата, които израстват в болнична среда
Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen
Драг кралицата Енигма след The Floor: Искам да ме запомнят като икона и легенда
Диана Григореску: Най-трудно в Hell’s Kitchen ми беше това, че не бяхме добър отбор
Хилда Казасян: „Като две капки вода“ е като оазис, в който царят доброто и талантът
Григореску от Hell’s Kitchen: Загубих първото си дете, когато беше едва на 12 дни - това ме направи по-силна! (ВИДЕО)
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък Мариус Куркински пред Елизабет Методиева – Бети за новия си спектакъл и защо обича да е сам на сцената?
Поредният изгонен от Hell’s Kitchen участник, часове след напускане на шоуто.
Гергана Змийчарова с епизод 3 от туристическия сериал „Сълзи край Босфора“.
Специална среща с Борис Христов от „Като две капки вода“.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
