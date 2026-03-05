-
Истории на наркозависими, които стигат дъното, но търсят нещо, заради което да се върнат към живота. Каква е реалността и колко са зависимите в страната ни?
Историите им са разтърсващи. Лекуват се от зависимости. Говорят откровено, имат смелост да застанат пред камерата ни с лицата си и да – чуйте всичко, но не правете като тях! Те са успешни, интелигентни и… много манипулативни. Имат нужда от помощ - дрогата ги прояжда от години, повечето са били деца когато започват. Бягат от реалността и лавират успешно в двойнствения си живот. Но и това е до време… стигат дъното - всеки по свой начин, за да решат да се върнат… Как става това?
Говорим за любовта и танца, сблъсъка и спаринга с дрогата от първо лице.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
