Виктор – талантът, който развълнува цяла България от сцената на „Капките“
Емоционална игра в "Сделка или не"
Романски срещу Искрецови в "Семейни войни"
Ролята на шеф Иван Манчев в новите епизоди на институцията „Кошмари в кухнята“
Ива Екимова: В живота си имам нова любов
„Събуди се“: Близкият изток под ракетен обстрел. Какви са рисковете у нас и за нашите сънародници в размирните райони?
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Орлин Павлов – какво мисли за въвеждането на изкуствения интелект в училище?
Китодар Тодоров ще отговаря на въпроси, свързани с пролетното почистване.
„Треска за Оскари“ със Стаси Айви и Мон Дьо.
Комедиантът Венсан Петров ще ни потопи в изкуството на магията и илюзията.
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
