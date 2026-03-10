-
„Пресечна точка”: За глобалните кризи и за битовите сметки
-
Нови двама кулинари се сбогуват с Кухнята на Ада тази вечер
-
„На кафе“ с Влади Михайлов и поредния отпаднал от Hell’s Kitchen
-
Победителката от четвърти лайв на „Капките“ Весела Бабинова: И в живота често си поплаквам
-
Невестите срещу Искрецови в "Семейни войни"
-
Късметлийска игра в "Сделка или не"
Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на баща срещу дъщеря му, която упреква в слагане на опиати в храната, в резултат на което се стигнало до фиктивна продажба на недвижими имоти. Ответницата заяви, че баща ѝ злоупотребявал с алкохола и биел майка ѝ, докато живеели заедно.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни