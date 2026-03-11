В "Съдебен спор" тази неделя ще разкажем нова история с вече познат на предаването главен герой. На 17-и май миналата година разгледахме иск срещу бивш наемател, който бе обвинен, че е направил 3000 лева сметка за ток, която не платил.

Ответникът призна, че слагал перука и дамски дрехи, преобразявайки се в Петя и водел клиенти в квартирата. Тогавашният ответник на 15-и март ще е тук в качеството си на ищец. Отново има спор с хазайка, макар и друга, която го завлякла с пари.

