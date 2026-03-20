DIEMA ще почете паметта на легендарния актьор и майстор на бойните изкуства Чък Норис, който ще остане в историята като една от емблемите на екшън жанра. Преди да започне актьорската си кариера, той е бил част от Военновъздушните сили на САЩ в Южна Корея. Печелил е титлата „Световен шампион по карате в средна категория“ шест поредни години (1968–1974), а със своите култови роли е икона за няколко поколения. Зрителите на DIEMA го познават и от сериала „Уокър, тексаският рейнджър“.

Утре вечер от 20:00 ч. DIEMA ще припомни една от знаковите му роли на суровия полицай Джейк Уайлдър в екшън-комедията „Върховно куче“ (21 март). Колегите му в полицейския участък в Сан Диего ценят качествата, които има, но шефът му вярва, че е време за промяна. Тя настъпва неочаквано, когато негов колега е убит, а единственият „свидетел”, с когото Джейк трябва да работи, е полицейското куче Рено. Двамата партньори по принуда ще трябва да се справят с опасни престъпници, минавайки през куп забавни моменти.

