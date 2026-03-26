Алекс бе сред любимците на най-екстремното риалити и отпадна на крачка от финала в последния сезон, но вярва, че също както и в „Игри на волята“, комплексните играчи стигат по-напред в живота. Затова самият той обича да се предизвиква с нови и полезни начинания. В студиото на „На кафе“ Алекс разкрива кои са те.

„Вече аз се грижа за здравословното хранене вкъщи. Лесно е да отидеш в магазина и си купиш био храни. Но да ги отглеждаш сам не толкова. Оказа се, че ако си ефективен, можеш да произведеш много продукция. В началото, когато започнах да се занимавам, хвърлях много време и усилия. Падна киселинен дъжд, градушка, не бях чел прогнозата за времето. Всичко пропадаше. Хванах се с приятели, инженери като мен, и в момента правя един проект, който е парник с автоматизация, има и роботизация. Идеята е, хора, които са заети, да могат в малко пространство да си отглеждат зеленчуци, с които да изхранват семейството си. Градината ми е в едно пернишко село. Важна е логистиката – да ти е удобно и близо. А целта е да не се преместваме на село, защото аз обичам града. Целта е хората, които са ангажирани през седмицата, да могат дистанционно да си управляват градината. Аз целогодишно гледам зеленчуци, които са супер готина храна. В парника има компютри, които ти от офиса управляваш. Имаме поливна система, сензори за влажност и температура.“

„Призовавам хората да правят нещо ново, различно и интересно. Защото в това е силата. Медицинският проект е много интересен за мен, защото аз съм живял много години в САЩ, а там здравната грижа е по-различна и по-ангажираща от страна на медицинската структура. Какво имам предвид? България е много фрагментирана в това отношение. Това което липсва е какво се случва след лечението. Затварянето на процеса. С платформата, върху която работя от софтуерна гледна точка, имаме медици, медицински заведения, мобилни екипи, с които се опитваме да постигнем проследяване на здравето, включващо профилактика и лечение. Целта е да не стигаш до болница. Идеята е да постигнеш затваряне на процеса и проследяване на здравословното състояние“, разказва Алекс.

