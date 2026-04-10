Среща със сестра Павла, която живее живот като от роман

Румяна Борисова, която днес се нарича сестра Павла, има живот като от роман или може би за роман. Съученичка на президент, съпруга на световен шампион и олимпийски вицешампион, журналист с ресор „Политика“ в пернишки вестник и кореспондент на национален ежедневник.

А след всичко това – монахиня в манастира „Света Петка“. И днес дълги списъци с имената на хора чакат сестра Павла да ги спомене в молитвите си, а още по-дълги опашки от хора идват да й благодарят.

Трудно е да разбереш как с всичко това е изпъстрен един живот и как се взимат толкова трудни решения. Ние опитахме.

