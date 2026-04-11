Часове преди най-светлия християнски празник Великден зрителите ще чуят един емоционален и много личен разговор за обичта, вярата и силата на духа.

Гала, спомняш ли си деня, в който гушна Мари за първи път, какво почувства тогава?

Беше един не много топъл мартенски ден. Роди се точно по обяд. В 11.55 ч., но тъй като раждах със секцио не мога да кажа точно за първия момент. Показаха ми я, но не ми я дадоха. Но много скоро след това, в реанимация имаха неблагоразумието да пуснат журналисти от тогавашния вестник „Нощен труд“. И фактически я видях, когато ми я донесоха заедно с един журналист, който през стъклото снимаше. Беше странен момент, защото аз исках да е по-интимен и личен. Първото гушване не исках да има свидетели, камо ли някой да документира това. Тя не беше най-красивото бебе на света. Но за мен беше най-вълшебното на света, въпреки че аз съм свръх обективен човек. Дори в този момент, виждах, че има и по-хубави бебчета наоколо. Но за мен беше съвършена. И най-прекрасната. И така е и до ден днешен.

„Мама винаги е казвала, че съм била като врабче“, пояснява Мари.

Мари, какво е да имаш за майка Гала, която е сред най-разпознаваемите дами в България? Етикет за най-добър телевизионер…

Може да се говори много за нея в това отношение и много пъти са ми задавали този въпрос. Но за мен тя не е телевизионер и Гала, каквато я виждат другите хора. Дори ми е трудно да я погледна от тази страна. За мен тя е мама и не съм правила в главата си тази връзка. Особено като дете.

Гала, от своя страна, пояснява, че на Мари не ѝ е било лесно от факта, че ѝ е майка. „Дори в това пространство, в което се намираме в момента, до ден днешен ще се появи някой, който да ѝ каже – „Добре, че е майка ти, за да ти направи студиа. А аз нямам никакво участие в това. Нито за хората, които идват да снимат тук, нито за създаването на това пространство.“

Как бихте описали връзката си днес? Като майка и дъщеря или по-скоро като най-добри приятелки?

Винаги сме били много близки с Мари. Винаги ми е споделяла всичко и смятам, че има много топлина и безусловна любов. Тя знае, че това е така и винаги го е знаела.

Мари, ти избра публично да разкажеш за много тежко изпитание, през което премина. Защо реши да го направиш?

В този момент имаше много фактори, които допринесоха да взема това решение. Дадох си сметка, че това нещо няма как да остане само в семейството. Различни хора ме засичаха в болници и ме питаха какво правя там. Нямаше как тази информация да остане само моя. Но и не смятам, че е било необходимо. След това толкова много хора се свързаха с мен и ми писаха. И смятам, че е било смислено. Защото никой не очаква такова нещо в живота, както и аз на моята възраст. А се оказва, че много хора минават през това и то много млади. Така че това споделяне беше смислено и е вдъхнало малко кураж на хора, които са имали нужда.

Гала, от своя страна признава, че не е била готова за това споделяне. „За мен това беше най-страшната новина, която съм чувала и не исках всеки около мен да говори за това. Въпреки че се опитваха да ми дадат кураж. Да споделят, че и те са минавали през това. Но това ме накара още повече да се гордея с нея. Защото човек не си избира битките, които да води в живота. Понякога идват битки, за които изобщо не си подготвен. Но тя прие най-страшната диагноза като страница от живота си, която ще прелисти и продължи напред. Най-много ни помогна Лора в този момент.“

В очакване на втората си рожба, Мари споделя, че за нея се грижи екип от прекрасни специалисти, които следят здравословното ѝ състояние.

Гала, ти винаги си била изключителен боец. Имала си случаи, когато си водила предаването дори на системи. За всичките тези години не се ли изкуши да правиш нещо друго, различно от телевизията?

Предлагали са ми много неща – от модни колекции с моето име през замразени диетични храни, но аз избрах да си направя козметична линия. Защото това е нещо, което много харесвам и мисля, че разбирам от бяла козметика. Попаднах на страхотни професионалисти, с които нещата се случват по най-добрия начин.

Обичат ли се повече внучетата от децата, как Мари е избрала да изненада майка си с новината, че очаква второ бебе, на какво взаимно се учат майка и дъщеря и какво място заема вярата в живота им, гледайте във видеото.