Коя е българката, която изследва водата и създава нова наука по най-високите академични и професионални стандарти - Аквафотомика?
Всички сме чували за „живата вода“, която спасява и е неизменна част от фолклора ни, неразделна част от вярванията на българите. И тук едва ли ще се изненадате, ако ви разкажем, че именно българка е един от водещите световни учени, които изследват водата. Нещо повече – създава нова наука, която изучава необикновените свойства на водата пo най-високите академични и професионални стандарти. Науката се нарича Аквафотомика – дисциплина за водата и светлината. А неин създател е професор Румяна Ценкова от университета в Кобе, Япония. Заедно с екипа си тя продължава да търси отговори на въпроси като тези - има ли памет водата, как си взаимодействат светлината и водата и дали това оказва влияние върху здравето?
За революционните открития, които помагат на хората не само да опознават света, но и да лекуват, гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
